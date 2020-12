Guarda Municipal e PM realizam operação em Barra Mansa

Ação teve como alvo motociclistas que mexeram no escapamento das motos para fazer barulho na cidade

Desde a última sexta-feira, 25, a Guarda Municipal em conjunto com a Polícia Militar, está realizando blitzes em vários pontos da cidade. O objetivo é garantir a ordem e coibir a circulação de motocicletas sem escapamento.

Até o momento, 30 motociclistas foram abordados, dois deles regularizam o veiculo no próprio local, um teve a moto apreendida e outros três foram notificados, segundo informações do comandante da GM-BM, Paulo Sérgio Valente.

– Os condutores estavam pilotando as motocicletas com os escapamentos adulterados e vinham causando perturbação ao sossego, principalmente nas proximidades do Hospital Santa Maria, no Ano Bom, e na Santa Casa, no Centro. Uma total falta de respeito com os cidadãos – disse Valente.

Valente disse ainda que a operação continuará nos próximos dias para coibir esse tipo de ação.