Futuro Secretário de Infraestrutura faz levantamento e planeja ações com Neto

O futuro Secretário Municipal de Infraestrutura, Jerônimo Teles, tem pronto um levantamento inicial da situação de manutenção da cidade. Com isso, uma ação emergencial já foi traçada para os primeiros dias do ano e aprovada pelo prefeito eleito, Antônio Francisco Neto.

Mesmo com a reunião de transição marcada apenas para esta segunda-feira, dia 28, Jerônimo e parte das pessoas que vão integrar sua equipe já estão em campo desde o dia 21 de dezembro. Assim como na Saúde e em outras áreas específicas, foi possível levantar dados sem a necessidade de passar pela equipe que atualmente comanda a cidade.

“Esse levantamento não depende de transição e o Neto nos passou para tentar adiantar tudo que for possível. A situação na cidade já não era boa e com as chuvas está cada vez pior”, disse Jerônimo.

A manutenção nos bairros e na região central da cidade foi um dos temas mais abordados por Neto durante a campanha. Os primeiros levantamentos, no entanto, mostram que a recuperação da cidade exigirá mais que boa vontade neste início do novo governo. Máquinas e caminhões estão parados, ironicamente também por falta de manutenção.

As informações constam no relatório montado por Jerônimo e já entregue a Neto. Além disso, os funcionários da SMI cruzaram os braços na última semana e já prometem nova manifestação nesta segunda-feira, dia 28. “Vamos com o que temos para as ruas tentar resolver os problemas. O Neto já falou que a população não escolheu essa equipe para recl