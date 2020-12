Motorista perde o controle do veículo, bate e cai em barranco na  BR-354, em Resende

O motorista do VW Golf perdeu o controle de seu veículo neste domingo por volta das 17 horas, saiu da pista, bateu em uma árvore e caiu num barranco no km 5 da BR-354 (Rodovia Sebastião Alves do Nascimento), em Resende.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência, na rodovia também conhecida como Rio-Caxambu. Segundo informações obtidas no local, o motorista perdeu o controle do veículo numa curva acentuada.

No veículo estavam, além do condutor, sua esposa e seu filho (criança), mas, todos saíram ilesos do acidente. Chovia no momento do acidente. Não houve interdição por conta do acidente.

A equipe PRF permaneceu no local orientando o trânsito e apoiando a retirada do veículo até às 19h10 min, pois foi necessário interromper o fluxo de veículos em alguns momentos para realização do serviço de remoção.

O condutor foi orientado sobre o preenchimento de DAT pela internet.