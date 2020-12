Barra Mansa prossegue com testagem em massa para detectar a Covid-19

Nesta terça-feira, 29, ação ocorreu pela manhã, na Praça da Matriz. Resultado dos testes rápidos fica pronto em até 15 minutos

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando nesta manhã de terça-feira, dia 29, novos testes rápidos para identificar as infecções causadas pelo novo coronavírus. A testagem em massa está ocorrendo até às 12 horas, na Praça Ponce de Leon (Praça da Matriz). Os testes rápidos, também denominados testes sorológicos, identificam se o cidadão já teve contato e produziu defesas contra o vírus.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, eles são capazes de dar uma resposta quase imediata se a pessoa já teve a doença. “A partir da coleta de sangue, é possível verificar a presença de anticorpos no soro ou no plasma do paciente. O resultado fica pronto em até 15 minutos. No entanto, é preciso que o corpo tenha tido tempo de produzir as defesas contra o vírus para que o exame apresente resultado positivo. Sendo assim, o período estimado é de pelo menos oito dias após o início dos sintomas para que seja possível indicar se a pessoa teve contato com o vírus”, detalhou Gomes.

Ele afirmou ainda a importância da iniciativa. “Como o resultado é praticamente imediato, conseguimos orientar as pessoas positivadas para a Covid-19, sobre o isolamento social e os cuidados necessários principalmente no meio familiar visando proteger avós, pais e filhos”, disse.

O resultado dos testes rápido é dado por meio de uma substância reagente, que muda de cor ao entrar em contato com as imunoglobulinas (anticorpos produzidos pelo corpo contra infecções). Os testes rápidos para covid- 19 são os que identificam as imunoglobulinas G e M (IgG/IgM). Caso a pessoa já tenha tido contato com o vírus, ela pode ter imunidade temporária ou resistência à doença.

Até a noite desta segunda-feira, dia 28, Barra Mansa contabilizou a realização de 31.298 testes. Deste total, 3752 foram swab e 25035 rápidos. Testaram positivo para a doença 6.371 pessoas; 24.606 testes foram descartados; 5.708 pessoas foram curadas. Até o momento o município registrou 203 óbitos. Há 321 casos suspeitos, com 20 pacientes internados. A disponibilidade de leitos de UTI é de 62%; de leitos clínicos de 64% e de respiradores de 84%.

Além dos testes rápidos, a Secretaria de Saúde optou por manter o funcionamento até dia 30, das unidades de saúde referências para o atendimento à Covid-19. São elas: Clínica da Família da Vista Alegre, UBS da Vila Orlandélia, Bocaininha, Siderlândia e a Policlínica do Bairro Boa Sorte. As cinco unidades funcionarão das 8:00 às 22:00. Fotos: Chico de Assis