Volta Redonda terá Plano Municipal de Turismo

Mensagem foi assinada pelo prefeito Samuca Silva e segue agora para aprovação na Câmara de Vereadores

Em solenidade no auditório do Palácio 17 de Julho, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, assinou nesta terça-feira, dia 29, a Mensagem Lei que cria o Plano Municipal de Turismo. Agora, o plano segue para a Câmara de Vereadores, onde será apreciado pelos parlamentares da cidade para a sua criação.

O Plano Municipal de Turismo visa a implantação de políticas públicas para o setor pelos próximos 20 anos, visando fomentar o turismo regional, de negócios, gastronômico e econômico.

O prefeito Samuca Silva destacou avanços que a cidade teve no setor do turismo nos últimos anos. “Nosso governo deixa legados. E esse é mais um: o Plano Municipal de Turismo. Somos a maior cidade da região. Temos um comércio forte, shoppings, clínicas médicas, parques verdes, o Jardim Botânico, o Novo Zoológico, entre outros”, enumerou Samuca.

O prefeito ainda lembrou que Volta Redonda ganhou nos últimos anos muitos investimentos, como o novo shopping, grandes redes de hipermercado, lojas novas, entre outros. “Tudo isso por conta da melhora do ambiente de negócios, o que também nos ajuda a atrair moradores de toda a região”, disse.

A diretora de turismo da Prefeitura de Volta Redonda, Debora Cândido, destacou que o trabalho de fomento de turismo precisa continuar na cidade. “O plano não se encerra aqui. Precisamos colocá-lo em prática, seguir as diretrizes e incentivar esse setor que tanto tem para contribuir com o desenvolvimento econômico e a geração de renda”, comentou.

O secretário do Gabinete de Estratégia Governamental, Joselito Magalhães, completou: “Esperamos de fato que essas políticas continuem. Foi melhorando o ambiente de negócios, fomentando novos negócios, que conseguimos ser a cidade que mais gerou emprego no Rio em 2018 e 2019. E o setor de turismo pode muito contribuir com o desenvolvimento econômico”, disse. Fotos de Gabriel Borges e Evandro Freitas