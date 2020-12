Jaime Aroxa estreia espetáculo online nesta quarta-feira  

A primeira apresentação acontece às 19h30 pelo youtube, no canal Jaime Aroxa Team

O coreógrafo e dançarino Jaime Aroxa vai lançar nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro, 19h30, pelo youtube, no canal Jaime Aroxa Team, um espetáculo online e também a primeira performance da Cia de Dança Jaime Aroxa Online.

A jornalista e atriz de Volta Redonda, Simone Freitas, também foi convidada por Jaime Arôxa para fazer parte da Cia de Dança Jaime Arôxa Online.

“Strangers” é o nome do trabalho experimental que Jaime começou a desenvolver ao longo de 2020. O espetáculo é composto por 22 dançarinos de diversas cidades do Brasil e, segundo Jaime, é resultado dessa nova forma de criar dança, adaptada aos dias de hoje e com olhos para as novas tecnologias.

“Eu me sinto escolhido, parece que Deus me preparou para o que eu faço, eu não saberia fazer outra coisa. Eu espero que todos apreciem esse trabalho, diferente, inovador e surpreendente, que foi desenvolvido durante a pandemia, momento em que todos nós tivemos que nos adaptar”, comentou Jaime Aroxa.

Jaime contou que foram realizados diversos ensaios, sempre com a mesma dedicação e rigor, necessários para se montar um espetáculo presencial. “Mesmo sendo virtual, a dedicação e a atenção em cada detalhe foram indispensáveis. Desde a escolha do figurino, maquiagem, cenário, foi tudo bem pensado e preparado para surpreender”, disse. “E a ideia de montar uma Cia de Dança de Online veio como uma inspiração, eu convidei dançarinos de diversas cidades, todos toparam e o resultado ficou fantástico”, comemorou.

“Eu fiquei muito feliz com o convite de Jaime Arôxa. Apesar de ter minha profissão de jornalista, eu sempre me dediquei também a dança de salão e aos trabalhos como atriz. Para mim são atividades que se completam, é como manter um equilíbrio saudável e prazeroso entre corpo e mente”, comentou Simone Freitas.

“Strangers não será apenas uma performance de dança, é algo diferente de tudo. Abram a mente e o coração, tenham um olhar dançante e ligeiro para apreciar tudo o que puder e se surpreender, venham assistir”, convidou Jaime Arôxa.

Carreira – Jaime Aroxa é de Recife, é dançarino, coreógrafo e professor de dança de salão. Atualmente Jaime mora em São Paulo e está casado com a renomada bailarina internacional Kiri Chapman, com quem possui parceria de dança, viajando pelo Brasil e por outros países, promovendo apresentações, aulas e workshops. Entre os diversos trabalhos, Jaime já foi jurado no programa da Xuxa, na Record, o Dancing Brasil, e já coreografou comissões de frente de escolas de samba, peças, filmes, novelas e shows. Pelo menos duas vezes por ano, janeiro e julho, Jaime promove um curso de férias para professores. O conteúdo do curso prioriza as técnicas de ensino desenvolvidas ao longo de sua trajetória, valorizando temas como condução e contato, musicalidade, postura e equilíbrio. O próximo curso vai acontecer de 7 a 10 de janeiro, em Iguaba Grande, região de praia do interior do Rio de Janeiro.

“Strangers”, direção e coreografia de Jaime Aroxa, 30 de dezembro, 19h30, no youtube. Com João Paulo Frazão, Keise Castilhos e grande elenco. Edição de imagens: Kaká Boa Morte.

Outras informações: (24) 9-9975-3874