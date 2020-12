Polícia Militar é preso por tráfico de drogas, no Jardim Marajoara

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam uma informação na terça-feira, por volta das 19h30min, sobre um jovem que estaria em atitude suspeita na Rua Franklin Martins, no bairro Jardim Marajoara, em Barra Mansa.

Os agentes ficaram observando a movimentação típica de tráfico de drogas. Um carro parou ao lado do suspeito que entregou algo para os seus dois ocupantes. Os agentes fizeram o cerco e apreenderam com o jovem, de 20 anos, 23 pedras de crack. Com os ocupantes do veículo nada foi encontrado, mas confessaram que foram até o local para comprar drogas.

O jovem teria confessado que em sua residência havia mais drogas. Os agentes deram voz de prisão ao suspeito e apreenderam cerca de 82 pedras de coloração amarela (crack), um sacolé de cocaína, um dola, contendo erva seca e prensada (maconha) e 23 pinos plásticos para embalar drogas.

O suspeito e o dois ocupantes do veículo foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O jovem ficou preso e os dois ocupantes do veículo foram ouvidos e liberado em seguida.