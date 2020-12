Jovem é assassinado e outro fica ferido no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento na noite desta quarta-feira, no bairro Vila Nova, quando receberam uma informação sobre disparo de arma de fogo, no bairro Vila Brígida. Os agentes foram até o local e depararam com um jovem morto e outro ferido na porta de uma padaria, na Rua Major José Bento, no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa.

Luiz Paulo Corrêa da Silva, de 23 anos, que tinha passagem por furto, morreu no local. O outro baleado, identificado de 26 anos foi atingido por tiros na coxa esquerda (femural) e fratura no pé. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por cirurgia.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu 23 estojos de calibre 9mm. O corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, Volta Redonda. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Foto: Redes sociais