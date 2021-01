Veículo capota e ocupantes são projetados na pista da Dutra

Um capotamento ocorrido no final da tarde desta sexta-feira, por volta das 17h10min, provocou ferimentos no motorista, de 35 anos, e no carona, de 37 anos, no km 314, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor perdeu o controle de sua Parati (VW) e colidiu contra a defensa metálica na lateral da rodovia e em seguida capotou.

O motorista e o carona foram projetados para fora do veículo indo parar na pista. Um deles ficou estirado na faixa esquerda e outro no acostamento da via.

As vítimas foram socorridas em estado grave por equipe do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital de Emergência de Resende, em estado grave. Segundo a PRF os dois não estariam de cinto de segurança.