Reeleitos, prefeito Diogo Balieiro e vice Geraldinho tomam posse em Resende

Sessão solene de posse aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º, no teatro da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman)

Em sessão solene de posse, o prefeito Diogo Gonçalves Balieiro Diniz e o vice-prefeito Geraldo da Cunha, que foram reeleitos após o recorde histórico de 82,57% dos votos no município de Resende, assumiram seus cargos oficialmente, na noite desta sexta-feira, dia 1º de janeiro. A cerimônia para o mandato de 2021 a 2024 foi realizada no Teatro da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Na ocasião, também foram empossados 16 vereadores da Câmara Municipal de Resende – um parlamentar reeleito não compareceu devido à suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). O evento foi restrito em razão do cumprimento dos protocolos de segurança sanitária necessários para o enfrentamento da Covid-19, incluindo medidas para evitar aglomerações.

A solenidade de posse foi presidida pelo vereador mais velho da Casa Legislativa, Roque Cerqueira (PL), e contou com a presença de autoridades da região, entre elas, o juiz titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Resende e diretor do Fórum da cidade, Dr. Marvin Ramos Rodrigues Moreira, e a juíza da 94ª Zona Eleitoral de Barra Mansa, Drª. Flávia Fernandes de Melo Balieiro Diniz, que compuseram a mesa. O prefeito, o vice-prefeito e os 16 vereadores presentes assinaram o termo de posse. No dia 18 de dezembro do ano passado, Diogo Balieiro e Geraldinho foram diplomados pela Justiça Eleitoral, em ato singelo por conta dos cuidados contra a disseminação do novo coronavírus.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz iniciou seu discurso com agradecimentos aos familiares, amigos, autoridades, representantes militares, companheiros de trabalho e, principalmente, ao povo que depositou mais quatro anos de confiança para representar o Poder Executivo do Município. O prefeito destacou que a expressiva vitória nas urnas em tempos de pandemia global foi fruto do trabalho dedicado às necessidades da população. Ele ainda lembrou que a corrida política foi um grande desafio devido às adversidades diante da disseminação da doença pelo mundo.

— Neste ano, tivemos a oportunidade de reinventar o modo de fazer campanha, superando obstáculos e respeitando os novos limites impostos, sempre com os olhos voltados para a proteção do nosso bem maior: a vida. Não foi fácil abandonar o corpo a corpo, os apertos de mão, os abraços, as reuniões, características tão marcantes na forma brasileira de fazer campanha. A despeito de todos os desafios envolvidos, a democracia mais uma vez prevaleceu, garantindo-se a segurança, a legitimidade e a lisura do pleito eleitoral. Gostaria de dedicar esta vitória a todos os profissionais de saúde, que lutaram e continuam lutando no combate à pandemia do novo coronavírus, possivelmente, o maior desafio de nossa era. De igual forma, como prefeito e também médico compartilho a dor de cada perda, e gostaria de direcionar os meus mais sinceros sentimentos de solidariedade e respeito aos familiares e amigos das vítimas da Covid-19 em nossa cidade. Que Deus continue confortando o coração destas 186 famílias até aqui! Somos vitoriosos de um pleito difícil e concorrido! A partir de hoje, passamos a ter o compromisso de atuar para o constante desenvolvimento e modernização de Resende. Eu poderia concentrar a minha fala nas vitórias obtidas no primeiro mandato. No fato de termos conquistado a melhor Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro, de sermos referência nacional em Saúde Animal, uma das melhores Educações Públicas do País, alcançando todos os indicadores e metas preconizados pelo Ministério da Educação, de sermos a 26ª melhor cidade do Brasil para investimentos, de termos melhorado todos os indicadores de desenvolvimento social, de termos nos tornado um município ‘Amigo da Criança’, de termos liderado a geração de empregos, renda e negócios da Região Sul Fluminense, entre outros avanços. Mas este não é o momento de prestação de contas, as urnas já deram o seu recado. Este é um novo ciclo, momento de assumirmos novos compromissos com o futuro de Resende e seus cidadãos – frisa.

Durante a solenidade de posse, foram votadas as mesas diretoras para os dois biênios de trabalhos da Casa Legislativa. Neste primeiro biênio, assume a presidência da Câmara, o vereador reeleito Reginaldo Engenheiro Passos (PODE); nos dois últimos anos do mandato, a Casa será regida pelo parlamentar reeleito Sandro Ritton (DEM).