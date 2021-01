Cabo do exército que estava foragido é preso após troca de tiros no bairro Vila Brasília

Os agentes do 28º BPM estavam em patrulhamento, na manhã deste sábado, quando depararam com suspeitos que teriam atirado em direção a viatura policial na divisa dos bairros Coqueiros e Vila Brasília, em Volta Redonda.

Houve o revide e dois suspeitos foram presos com duas mochilas contendo drogas, rádio comunicador, caderno com contabilidade do tráfico e dinheiro da venda de drogas. Um deles teve ferimentos nas nádegas provocadas por estilhaços de munição. Ele foi levado ao Hospital São João Batista e liberado em seguida.

Na delegacia, foi apurado de que um dos presos, que teve pequenos ferimentos nas nádegas) é o cabo da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), que estava foragido, após encontro de drogas e armas em sua residência localizada na Rua 73, no bairro Rústico, em Volta Redonda. No dia do flagrante, ocorrido em 10 de setembro deste ano, o cabo estava em serviço na Aman.

Policias comunicaram os oficiais da Academia Militar sobre a prisão do soldado. Uma viatura do exército esteve na 93ª DP e levou o cabo para as dependências da Aman, em Resende, onde serão tomadas as providências de praxe.