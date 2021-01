O Prefeito Aluísio D’Elias dá início a nova gestão com Cerimônia Ecumênica

Evento aconteceu no dia 1º de janeiro na área externa da Prefeitura seguindo todos os protocolos de segurança

Nesta sexta-feira, dia 01 de janeiro, Aluísio e Vitinho tomaram posse como prefeito e vice-prefeito de Quatis em sessão solene realizada na Câmara Municipal, acompanhados dos vereadores que também foram empossados. Após a sessão de posse aconteceu às 11 horas na Prefeitura de Quatis, a Cerimônia Ecumênica presidida pelo prefeito Aluísio d’Elias e também pelo vice-prefeito eleito, Paulo Vitor da Silva dando início a nova gestão. Em virtude da pandemia, o culto foi realizado na área externa do prédio e com número reduzido de convidados, a fim de preservar o distanciamento e evitar aglomeração.

No evento o prefeito apresentou os nomes que compõe a sua equipe de governo: Willer Emiliano da Silva como Secretário Municipal de Administração e Transporte, Paulo Vitor da Silva como Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Wandriane Moura do Prado Justo como Secretária da Controladoria Geral do Município, Renato Xavier Corradi como Secretário de Desenvolvimento Rural, Trabalho e Renda, Ivone Barbosa Bento como Secretária Municipal de Educação, Leandro de Carvalho Sant’Anna como Secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, João Paulo dos Santos como Secretário Municipal de Finanças, Davi Ferreira do Nascimento como Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito, Lucas Santos da Silva como Secretário Municipal de Governo, Caroline Teixeira Lopes como Secretária Municipal de Meio Ambiente, Israel Wesley da Cunha como Secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Mateus Ponciano de Abreu como Secretário Municipal de Ordem Urbana, Davi Moura como Procurador Geral do Município e Cláudia de Sá Xavier Monteiro como Secretária Municipal de Saúde.

Na Cerimônia também estavam presentes, a convite do Prefeito, os líderes religiosos do município de Quatis, o Padre Gildo Nogueira Gomes representante da Igreja Católica, o Pastor Roberto Duarte representante da Igreja Evangélica, o Babalorixá Gustavo Fonseca representante do Centro Umbandista Lar de Caridade Luz do Amanhã e a Sra. Nicelma Baptista representante do Centro Espírita Chico Xavier.

A Cerimônia foi encerrada com o discurso dos eleitos. Muito emocionado o vice-prefeito Vitinho agradeceu a família, em especial sua mãe e a equipe de campanha. “Eu tenho certeza com a liderança do Aluísio, e essa base que conseguimos montar, Quatis já começou 2021 a frente e vai ser difícil parar Quatis agora”, afirmou Vitinho.

O Prefeito Aluísio d’Elias iniciou o seu discurso agradecendo as autoridades presentes, sua família, em especial sua esposa e sua filha, e seu pai, o ex-prefeito José Laerte d’Elias. Agradeceu também sua equipe de campanha, seus apoiadores e a população. “Conto com vocês, conto com a ajuda da população, conto com a benção de Deus para poder transformar Quatis de novo em uma cidade feliz. Como eu disse, agora é comigo, mas agora também é com vocês, vamos trabalhar. Vamos juntos reconstruir o nosso município e escrever uma nova história”, encerrou o prefeito Aluísio d’Elias.

VEREADORES

Os nove vereadores de Quatis também foram empossados na manhã desta sexta-feira. A solenidade ocorreu na Câmara de Vereadores e contou também com a posse o prefeito Aluísio D’Elias (PSC) e do vice-Vitinho (DEM)

WILLIAN CARVALHO – 509 votos

CHICÃO – 358 votos

ALEX D’ELIAS – 357 votos

FERNANDO MANINHO – 290 votos

ANDRÉ JABUTI – 287 votos

CASOBA DA ACADEMIA – 281 votos

DJ DENILSON – 270 votos

NILDINHO – 232 votos

MARIA ROSA – 122 votos