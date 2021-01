Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros no início da noite deste domingo, no bairro Intanha (final do bairro Goiabal), em Barra Mansa.

A vítima estava dentro de um carro quando foi morta a tiros. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e aguardaram a chegada da perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.