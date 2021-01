Rodrigo Drable acompanha retomada da testagem em massa para a Covid-19

Barra Mansa busca referência na vacinação contra a doença. Iniciativa tem ajudado a monitorar a evolução da doença no município

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, retomou nesta terça-feira, 05, a realização dos testes rápidos em massa para detectar a Covid-19. A iniciativa ocorreu na Praça da Matriz, no Centro, e foi acompanhada de perto pelo prefeito Rodrigo Drable.

– Barra Mansa tem feito um grande esforço na área da saúde e o que mostra os resultados são os indicadores. Eu vejo muitas cidades dizendo que são as melhores em ações da saúde, mas não apresentam os resultados de acordo com os índices estabelecidos pelo SUS. Nosso município se destaca e comprova os resultados. Entendemos a necessidade da testagem em massa para auxiliar no acompanhamento da evolução da doença, inclusive nos ajudando no tratamento dos pacientes mais graves – destacou.

Até a noite desta segunda-feira, 04, Barra Mansa realizou 32.530 testes, entre o swab e o rápido. Deste total, 6.613 foram positivados e 25.692 descartados. Há 6.105 pessoas curadas da doença; 288 casos suspeitos e 209 óbitos.

Dos 21 leitos de UTI ofertados, 76% estão disponíveis. Já dos 69 leitos clínicos, apenas 28% estão ocupados, 72% estão disponíveis. Ao todo, são 31 respiradores, 29 deles estão à disposição.

Durante a ação que ocorreu até às 12 horas, aproximadamente 700 testes foram realizados. Para dar fluidez ao procedimento, a Secretaria de Saúde estruturou duas filas, uma preferencial para cidadãos de 60 anos ou mais e outra para os demais. Os testes têm sido aprovados pela população.

A atendente Fernanda Martins, 34 anos, disse da importância do teste. “Eu já tive o Coronavírus e hoje, trouxe a minha filha de sete anos para fazer o exame. Dessa maneira, é possível continuar adotando todas as medidas necessárias para evitar a doença”.

Quem também fez o teste foi o aposentado Jadir Marcelino, 66 anos, morador do Roberto Silveira. “Em função da idade faço parte do grupo de risco. Daí, a importância deste teste”.

VACINAÇÃO – No decorrer da testagem em massa, Rodrigo Drable declarou que na próxima quinta-feira, 07, se reunirá com o governador em exercício do Estado do Rio, Cláudio Castro, para verificar a possibilidade de Barra Mansa servir como modelo na imunização da população. “Já temos procedimentos, estabelecidos e funcionais, adiantados tanto na vacinação de H1N1, quanto de testagem da Covid-19 e isso, certamente será um diferencial na hora da vacinação”.

Além disso, de acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, o município já está formalizando o segundo protocolo de intenções para receber as doses da vacina contra o Coronavírus. “No fim de dezembro, enviamos os documentos ao Instituto Butantã, em São Paulo, e esta semana estamos finalizando o protocolo junto à Fiocruz, no Rio de Janeiro. Tão logo as doses estejam disponíveis, Barra Mansa pretende garantir o imunizante, além das doses previstas pelo Ministério da Saúde”, concluiu.

Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde continua a realização da testagem em massa nos bairros. Fotos: Paulo Dimas