Guarda Municipal de Barra Mansa intensifica operação contra poluição sonora provocada pelas motos 

Quatro motocicletas foram apreendidas e liberadas após reparo no escapamento; outras quatro foram encaminhadas para o depósito

Com o objetivo de reduzir poluição sonora ocasionada por motociclistas que modificam o escapamento de seus motos, a Guarda Municipal de Barra Mansa, em parceria com a Polícia Militar, realizada neste último fim de semana uma operação em alguns bairros da cidade. No total, mais de 100 condutores foram parados e tiveram suas motocicletas vistoriadas. Desse número, quatro foram apreendidas e tiveram que passar pelo devido reparo e outras quatro foram levadas para o depósito do GMBM, no bairro Colônia Santo Antônio.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal Paulo Sérgio Valente, os veículos notificados são cadastrados para não haver reincidências posteriores. “Nosso maior objetivo é coibir essa prática que gera um grande transtorno para toda a população. Vamos continuar a ação, principalmente nos bairros, para que consigamos reduzir o número de motos circulando de forma irregular ”, disse.

O comandante ainda falou sobre a punição para quem comete esse tipo de infração. “Se o condutor recusar a colocar o escapamento, ele pode ter sua moto apreendida. Já no caso de o motociclista reincidente ser parado em outra blitz, ele terá sua moto apreendida e encaminhada para o nosso depósito ”, completou Valente.