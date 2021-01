Motoqueiro morre ao tentar fugir do cerco policial na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Militar estava em patrulhamento por volta das 2 horas desta terça-feira, no centro de Barra Mansa, quando deparou com uma dupla de moto que fugiu do cerco policial pela Rodovia Presidente Dutra. Os agentes foram atrás e iniciou uma fuga em alta velocidade. Segundo informações da ocorrência, a dupla seguia pela contramão sentido São Paulo.

Os agentes não conseguiram alcançar os dois suspeitos, mas perceberam no km 269 da rodovia, vários populares sinalizando o local devido ao acidente com a moto. O motoqueiro que seguia em alta velocidade não conseguiu fazer uma curva e bateu num caminhão que seguia no sentido correto da rodovia. O condutor bateu na mureta de concreto e teve o braço direito decepado por uma placa de sinalização, indo a óbito.

O passageiro, não identificado, foi socorrido pela equipe de resgate da NovaDutra em estado grave e levado para a Santa Casa de Misericórdia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e foi confeccionado o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e a ocorrência foi apresentada na 90ª DP de Barra Mansa que irá investigar o caso.

A PRF constatou que nada de ilícito foi encontrado com a dupla, mas o condutor já tinha 19 passagens criminais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.