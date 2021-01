Volta Redonda divulga total de 315 mortes por Covid-19 na cidade

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Saúde do município divulgou nesta quarta-feira, os dados da Covid-19. Segundo os dados sobre o boletim epidemiológico do Coronavírus desta quarta-feira, 06. A variação do número de casos confirmados e de óbitos ocorreu após a exportação de dados para o banco do Sistema e-SUS VE (Governo Federal).

Na maioria dos casos, são pessoas de Volta Redonda que foram atendidas em Unidades de Saúde de outros municípios. Vale ressaltar que os óbitos são investigados e após confirmação são inseridos no sistema. A pasta informou ainda que, nesta quinta-feira (7), vai divulgar de forma mais clara a mudança na forma de coleta de dados sobre a doença.