Drable, deputado Antonio Furtado e vereador Paulo da Gráfica acompanham nova testagem da Covid-19

Chefe do Executivo também vistoriou obras da UBS Mangueira. Previsão de conclusão dos serviços é e 90 dias. O deputado Federal Antônio Furtado também acompanhou a a etapa rápida para Covid-19

O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable acompanhou na manhã desta quinta-feira, 07, mais uma etapa da testagem rápida para a Covid-19. A iniciativa ocorreu no bairro Goiabal. Na oportunidade, ao lado do vereador Paulo da Gráfica, anunciou que a licitação para a reforma e ampliação da Unidade de Saúde Professora Josepha Aparecida Bruno Gavião, localizada na Santa Clara, seria realizada hoje.

– Nossa expectativa é entregar esta obra no prazo de 180 dias, oferecendo melhores condições no atendimento a população e ao próprio trabalhador da área da saúde que atua na unidade. Especificamente sobre a testagem rápida para detectar o novo Coronavírus, vamos promover a ação nas macrorregiões do município visando alcançar maior número de cidadãos – destacou.

Paulo da Gráfica comentou a respeito da importância das melhorias na UBS. “A Prefeitura de Barra Mansa tem investido sistematicamente na saúde. Esta medida, principalmente em tempos de pandemia, traz resultados positivos e tranquiliza à população. É muito importante”.

O deputado federal, delegado Antônio Furtado, prestigiou a ação. “Eu tenho percorrido vários municípios do país e a proposta da testagem rápida para a Covid -19 é uma preocupação do prefeito Rodrigo Drable. Ainda não vi os testes sendo realizados em outras cidades com esta frequência. Se as demais cidades adotassem esta medida, talvez teríamos evitado cerca de 200 mil mortes ocorridas no Brasil provocadas pelo vírus. Neste contexto, renovo meu pedido para que as pessoas continuem adotando as medidas de prevenção, com a higienização adequada das mãos, o uso de máscara facial e o distanciamento social”.

UBS MANGUEIRA – Na sequência, Rodrigo Drable, juntamente com o deputado Furtado, o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, e o vereador Deco (Demerson Sérgio Prado Novais), vistoriaram o andamento das obras da nova Unidade de Saúde do bairro Mangueira, na Região Leste.

– Além de verificar os serviços, vim determinar agilidade para entregar o quanto antes esta obra aos moradores, atendendo um anseio antigo da comunidade expressado à administração pelo presidente da Associação de Moradores David da Mangueira – disse o prefeito, ressaltando que outras seis obras simultâneas estão ocorrendo em Unidades de Saúde do município.

Com 84.15 metros quadrados de área construída, a nova Unidade de Saúde será dotada de dois consultórios médicos, três consultórios específicos de odontologia, ginecologia e curativos, além de farmácia, dois banheiros para os funcionários, dois banheiros para a população, sendo um adaptado para atender portadores de deficiência física e uma copa. A previsão é de que a obra seja concluída no prazo de 90 dias. Fotos: Paulo Dimas