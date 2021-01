Policiais militares apreenderam nesta quinta-feira, em uma residência, um homem com um revólver calibre 38 e uma espingarda, em Visconde de Mauá, em Resende. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde estavam as armas.

No forro da residência foi arrecadado um revolver calibre 38 e uma carabina calibre 22, além de munições. Ele foi levado junto com as armas para a Delegacia de Polícia, de Resende. Ele foi autuado por posse de arma.