Polícia Militar prende jovem com arma em Resende

Agentes do 37º BPM prenderam no início da madrugada desta quinta-feira, por volta de 00h50min, um jovem, de 19 anos, com um revólver calibre 32, com seis munições intactas e com numeração raspada, na Rua Agenor Marcondes de Godoy, no Centro de Resende.

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento de rotina. O revólver foi encontrado na cintura do jovem. Com o suspeito também foi apreendido um celular da marca Samsung.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Resende, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.