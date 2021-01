Jovem morre e outro fica ferido no distrito da Califórnia

Maxwell do Nascimento Tubertini Santos, de 23 anos, levou vários tiros e morreu e outro ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí

O jovem, também de 23 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O estado de saúde não foi informado pela unidade hospitalar.

O corpo de Maxwell foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Barra do Piraí. Também não foram divulgados detalhes do crime, que será investigado pela polícia de Barra do Piraí.