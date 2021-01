Paraíba do Sul registrou um único homicídio em 2020

Em 2020, Paraíba do Sul registrou um único assassinato. Segundo a delegada titular da 107 DP, Cláudia Abbud, ao jornal Diário do Vale, o crime foi elucidado em 24 horas.

Segundo Abbud, foi o índice mais baixo de homicídios, na cidade, desde que as estatísticas passaram a ser realizadas. A delegada informou ainda ao Diário do Vale que não teve acesso aos números de períodos mais antigos, mas analisando os dados disponíveis desde que o sistema da polícia civil passou a ser informatizado, há cerca 20 anos, pode-se afirmar, com segurança, que essa foi a menor taxa de homicídios já verificada na cidade.

“Apesar de ser uma cidade pequena, no passado Paraíba do Sul já foi considerada uma cidade violenta, uma terra com muitas mortes, porém posso dizer que durante todo o ano de 2020, ocorreu um único homicídio, caso este que foi prontamente solucionado e os autores foram presos”, informou.