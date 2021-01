Jari inicia edições 2021 do projeto Vereador no Bairro na próxima segunda-feira

Vereador vai conversar com moradores do bairro Conforto, na manhã do dia 18, seguindo os protocolos de prevenção ao contágio pela Covid-19

O vereador de Volta Redonda, Jari de Oliveira (PSB), inicia na próxima segunda-feira, dia 18, como edições 2021 do projeto Vereador no Bairro. Os moradores do bairro Conforto serão os primeiros a receber a visita de Jari neste ano. Instrumento de participação popular, carro chefe dos mandatos do vereador, o projeto, lançado em 2013, sofreu adequações por conta da pandemia da Covid-19. Jari seguirá conforme normas sanitárias e de distanciamento exigidas na prevenção ao contágio pelo novo corona vírus.

“Vou caminhar pelo bairro acompanhado de apenas um assessor, sempre com máscara e usando o álcool gel para desinfecção das mãos, mantendo a distância segura das pessoas, em torno de dois metros, além de contar com medidor de temperatura corporal portátil”, afirmou Jari , lembrando que, em 2020, realizou onze edições e interrompeu no mês de março como visitas do projeto por causa da pandemia.

Ele acredita que, com uma flexibilização das atividades de promoção e sociais no município, é possível retornar com o Vereador no Bairro. “Gosto de estar próximo à população que confiou em mim para representa-la. E acredito que a melhor forma de conhecer as prioridades de cada comunidade é vivenciando seu dia a dia e conversando com os moradores ”, disse o vereador, lembrando que com o projeto é possível fazer uma avaliação geral de serviço público de maneira. “Além disso, durante a conversa, posso explicar o verdadeiro papel do vereador”.

A estrutura do Vereador no Bairro será mantida. São duas visitas semanais em bairros diferentes de Volta Redonda, sempre pela manhã, entre 8h e meio-dia. Além do bairro Conforto, que abre as edições 2021 do projeto, outras três visitas já estão programadas. No dia 20 de janeiro, quarta-feira, Jari estará na Casa de Pedra; no dia 25, segunda, no Santo Agostinho; e no dia 27, quarta, no São Carlos.

“O retorno do Vereador no Bairro é o primeiro passo para a ampliação da participação popular neste terceiro mandato como vereador de Volta Redonda. Uma das metas é implantar um projeto de formação política e seguir com as outras modalidades de iteratividade com uma população ”, contou Jari, afirmando que o objetivo final é sempre o defensor dos interesses da população de Volta Redonda.