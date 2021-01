Saae contrata máquina específica para desobstrução de tubulação no Siderlândia

O equipamento está previsto para chegar ainda nesta quinta-feira. Serviço será realizado inclusive no fim de semana, caso haja necessidade

O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) contratou em caráter emergencial uma máquina escavadeira S90 para desobstruir a tubulação da Rua Gabriel Gonçalves de Brito, no bairro Siderlândia. Na última terça-feira, as chuvas intensas provocaram o alagamento da via. A água chegou a atingir três metros de altura em alguns trechos.

De acordo com o diretor executivo da autarquia, Fanuel Fernando, o problema é decorrente de construções irregulares erguidas sobre a rede de drenagem das águas pluviais. “Isso impede a manutenção e reparos na galeria de captação de água pluviais. Nossa expectativa é de que esse equipamento chegue ainda hoje. Dessa maneira teremos condições de operacionalizar a identificação exata do ponto onde a tubulação se rompeu. Acreditamos que o rompimento esteja a uma profundidade de quatro metros do nível da rua”, detalhou Fanuel.

Ele ainda ressaltou que a intenção é iniciar os serviços logo pela manhã. “Se houver necessidade vamos trabalhar inclusive durante o fim de semana”.

A Prefeitura de Barra Mansa e o Saae alertam que as construções sobre as redes de drenagem são ilegais, conforme determina as Leis de Uso do Solo, como é o caso da Lei Federal nº 6.766/79, sem prejuízo dos limites estabelecidos pelo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/12).