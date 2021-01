Nível do Rio Paraíba do Sul baixa em Volta Redonda

População pode contribuir com as ações da Defesa Civil

A Defesa Civil da Prefeitura de Volta Redonda informa que o nível do Rio Paraíba do Sul baixou aproximadamente 50% nesta sexta-feira, dia 15, chegando a 1,89 metro acima do nível normal. De acordo com o coordenador do órgão, Rubens Siqueira, a queda se deve à diminuição no volume de água que escoa da Represa do Funil, em Itatiaia.

Rubens Siqueira explica que esse reflexo era esperado e que a Defesa Civil segue monitorando o nível do rio. O órgão segue em estado de alerta máximo, que é quando o nível fica acima de 1 metro do normal. Segundo o coordenador, a população pode contribuir com as ações da Defesa Civil.

“Orientamos a população que mora próximo às margens do rio para que observem o nível da água próximo de suas residências. Caso o nível suba e a água se aproximar do imóvel, os moradores devem, de forma antecipatória, elevar seus móveis, pegar documentos e remédios de uso contínuo, e ficar acolhidos em local seguro até que o nível do rio diminua e que eles possam retornar às suas residências. E, se necessário, promover a higienização do interior do imóvel”, explicou o coordenador da Defesa Civil.

Para emergências a população pode acionar a Defesa Civil através do telefone 199. Para outras informações o número recomendado é o 3339 2065.