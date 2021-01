Prefeitura intensifica limpeza de bueiros para evitar transtornos no período chuvoso

A limpeza é realizada rotineiramente, mas está sendo reforçada como parte das ações da Operação Chuvas de Verão

A Prefeitura de Pinheiral está com equipes nas ruas para intensificar a limpeza dos bueiros. A manutenção é realizada rotineiramente, mas está sendo reforçada como parte das ações preventivas que vêm sendo executadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio da operação ‘Chuvas de Verão’. O objetivo é evitar os transtornos causados pelo período chuvoso. Todos os bairros receberão a manutenção.

De acordo com o diretor de Serviços Públicos, Ailton Gomes de Amorim, as intervenções são de rotina, mas estão sendo intensificadas para evitar possíveis alagamentos. Segundo ele a ação já foi realizada no bairro Varjão, pontos da Rua Helena Corrêa de Miranda, no Centro e na Tancredo Neves, no bairro Rolamão além de ralos coletores de águas pluviais no Beco do Carmo, na Rua Bulhões de Carvalho, também no Rolamão.

“As nossas equipes trabalham incansavelmente para evitar transtornos, mas é fundamental que cada um faça sua parte e ajude descartando corretamente os materiais como, restos de obras, lixo, entre outros, que podem parar no bueiro e causar entupimentos”, orienta.