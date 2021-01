Homem morre atropelado após troca de tiros com policiais militares

Flávio Henrique da Silva Rocha, de 31 anos, morreu atropelado, no final da noite de sexta-feira, após uma troca de tiros com policiais militares em Barra Mansa. A vítima estava em companhia de outros dois homens que fugiram da abordagem policial na Rua Júlio Teixeira Guimarães, no bairro Bocaininha.

Durante a tentativa de abordagem o trio atirou contra os policiais. A vítima foi atingida e caiu no canteiro central da Rodovia Presidente Dutra. Um carro que passava no momento atropelou o suspeito e não parou.

Os outros dois suspeitos fugiram por um matagal. O corpo da vítima foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda. Ao retornar ao local onde os agentes tentaram a abordagem foram encontrados uma pistola calibre 9mm, uma munição do mesmo calibre, oito cartuchos deflagrados, oito trouxinhas de maconha e oito pinos de cocaína, além de R$ 46.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Barra Mansa, que também apura os fatos. (Foto: Polícia Militar)