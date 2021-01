CSN oferece vagas para diferentes cargos e gera empregos em Volta Redonda e Sul Fluminense

A empresa deu início a um processo seletivo para contratar novos colaboradores que atuarão na Usina Presidente Vargas em Volta Redonda (RJ). As vagas são para operador, mecânico (manutenção/solda e máquinas pesadas/autos) e eletricista industrial. Podem concorrer candidatos de ambos os sexos. As vagas são limitadas, e todos os interessados devem acessar o site: www.csn.com.br/oportunidades e cadastrar o seu currículo até o dia 31 de janeiro de 2021. Ter o ensino médio concluído é pré-requisito para todas as oportunidades.

A CSN oferece um pacote de remuneração diferenciado com plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, refeição na empresa, previdência privada, participação nos resultados, entre outros benefícios superiores aos praticados pelo mercado e previstos na legislação.

Confira vagas e outros pré-requisitos:

Operador de máquinas pesadas:

A CNH precisa estar ativa e possuir experiência com operação de retroescavadeira.

Mecânico de manutenção e solda:

Ter experiência com manutenção mecânica em equipamentos industriais e/ou experiência com solda industrial.

Mecânico de máquinas pesadas (autos):

Experiência com a manutenção mecânica de caminhões, pá mecânica, retroescavadeira, bob cat e mini pá carregadeira. Também é importante ter cursos voltados para área de ciclo diesel.

Eletricista industrial:

Possuir formação em elétrica (mínimo de 280 horas) e experiência em manutenção elétrica industrial.

A CSN incentiva a inclusão, valoriza o que cada um tem de singular e busca candidatos que ajudem a promover um ambiente com diversidade onde todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial.