Barra Mansa realiza testes rápidos para Covid-19 no bairro Cotiara

Ação visa identificar possíveis novos casos do vírus e alertar para continuidade das medidas de proteção para evitar a proliferação da doença

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou nesta quinta-feira, 21, a testagem para o coronavírus na Cotiara, com tendas estruturadas em frente à Escola Municipal Moacyr Arthur Chiesse. O prefeito do município Rodrigo Drable se pronunciou sobre a realização da testagem em massa , relatando que o foco da ação era principalmente os moradores do KM4, Cotiara, Verbo Divino, São Silvestre e Centro. Acrescentou ainda que qualquer cidadão munido do cartão SUS e comprovante de residência poderia realizar o exame.

Já a vice-prefeita, Fátima Lima, que acompanhou o evento relembrou a importância da manutenção dos cuidados. “As pessoas precisam ter consciência que o vírus continua ativo e está circulando muito, por conta da falta de prevenção de algumas pessoas. A continuidade da testagem é necessária, porque através dela a Secretaria de Saúde identifica rapidamente a pessoa que testa positivo e a encaminha para o tratamento necessário, inclusive de distanciamento social dos familiares”.

Moradora do bairro, Sandra Gomes Nogueira entende a importância de realizar o teste rápido. “O exame mostra como está a proliferação do contágio na cidade. Eu que já perdi um ente querido entendo a real importância de detectar a contaminação o quanto antes possível”.