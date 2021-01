O município de Pinheiral informou nesta sexta-feira, os dados atualizados do novo coronavírus.. Na cidade são 1.576 casos confirmados, sendo 1492 curados, 28 óbitos, 52 em isolamento domiciliar e 4 internados fora do município. Aguardam resultado de exame 40 pessoas (38 em isolamento domiciliar e 2 internados no município). Até o momento 2.928 casos foram descartados.