Covid-19: Prefeitura realiza testagem exclusiva para idosos de Barra Mansa

Objetivo é redobrar os cuidados e proteção à terceira idade

Moradores de Barra Mansa com mais de 60 anos participaram de uma testagem em massa para detecção de Covid-19 na manhã desta sexta-feira (22). A ação aconteceu no período da manhã no Centro do Idoso, no bairro Ano Bom, e contou com a presença do vereador Eduardo Pimentel. O objetivo é acompanhar de perto o quadro do coronavírus entre as pessoas da terceira idade e assim dar o suporte necessário de forma rápida.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destacou a importância de oferecer o serviço prioritariamente para a terceira idade. “Os idosos são grupo de risco e merecem um atendimento especial. A testagem seguiu todas recomendações do Ministério da Saúde, respeitando o distanciamento e as normas de higienização. Desta forma garantimos o direito e os cuidados aos idosos”.

O coordenador do Centro Idoso, Jessé Mendes, falou sobre como a testagem ajuda no mapeamento da saúde dos pacientes. “Nossa equipe já estava planejando esta ação há tempos e tínhamos muitos pedidos por parte dos idosos. Estamos conseguindo atender uma quantidade boa de pacientes. A maioria das pessoas que estão passando pela testagem têm ficha médica aqui no Centro do Idoso. A partir da vacinação, somamos o resultado da testagem com as outras informações dos pacientes e conseguimos nos adiantar sobre os cuidados em ações futuras, não só para o coronavírus, como para qualquer patologia”.

O vereador Eduardo Pimentel atuou à frente do Centro do Idoso por quatro anos e falou sobre a importância desta ação. “Neste momento de grande pandemia que voltamos a passar, nessa segunda onda da Covid-19, nada mais justo que os idosos sejam testados de maneira prioritária para que eles não fiquem expostos ao vírus, esperando e correndo risco de serem contaminados. Gostaria de agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, ao secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes e ao coordenador do Centro do Idoso, Jessé Mendes, por terem atendido essa minha solicitação e por tratarem com tanto carinho e cuidado os idosos de Barra Mansa”.

Maria Aparecida da Silva Cardoso, 66 anos, é uma das pacientes do Centro do Idoso que passaram pelo teste e aprovou a inciativa. “Eu achei maravilhosa essa ação da prefeitura. A expectativa foi muito grande para que pudéssemos fazer o teste, porque fica difícil pagar por um exame como este. O atendimento foi super rápido e a gente precisava disso, porque ficamos em casa, sem saber o que fazer, tomando todas as precauções, mas mesmo assim, às vezes a gente precisa sair. Com esse teste, vamos ficar bem mais tranquilos”.