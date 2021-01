Prefeitura de Resende promove mutirões de combate à dengue

Cronograma já iniciado contempla os bairros Santo Amaro e Vicentina em janeiro e se estende por outras regiões nos próximos meses

Santo Amaro e Vicentina são os dois primeiros bairros contemplados com a volta dos Mutirões Contra a Dengue, promovidos pela Prefeitura de Resende através do Comitê de Combate à Dengue. Os esforços preventivos contra a dengue, zika e chikungunya foram iniciados nesta semana e se estendem nos próximos meses, com um cronograma preparado para outras diversas localidades do município. A ação acontece obedecendo os cuidados contra a Covid-19.

A mobilização visa recolher materiais que podem se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, identificar e tratar focos domiciliares, além de conscientizar moradores sobre as medidas preventivas, através de visitas residenciais. O trabalho está sendo desenvolvido em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Nesta semana, os esforços ficam concentrados no bairro Santo Amaro. Até aqui, as equipes visitaram 881 residências e não foram atendidas em outras 487. Na sequência, do dia 25 ao dia 30 de janeiro, é a vez de contemplar o bairro Vicentina, no qual serão percorridas cerca de 820 residências.

– Estamos enfrentando uma pandemia, mas também é importante dar atenção para outros perigos. Por isso, é fundamental receber os profissionais, que também terão todos os cuidados possíveis contra a Covid-19, como por exemplo o acesso acontece somente na área externa das residências. Essa postura de cuidado e atenção contra dengue, zika e chikungunya vai muito além do mutirão, é sempre importante estar atento. E caso identifique algum imóvel com possíveis focos do Aedes aegypti, é recomendado denunciar para a Ouvidoria – explica o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A recomendação do Comitê de Combate à Dengue é que os moradores aproveitem para dispensar o entulho a partir da próxima segunda-feira, dia 25. A Prefeitura, através do maquinário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, irá passar para recolher o material descartado pelos moradores.

Um dos principais objetivos do mutirão é controlar preventivamente a incidência dos focos do mosquito transmissor das doenças. A ação, inclusive, mira pontos estratégicos da cidade que foram identificados com maiores índices de infestação de acordo com o último LIRAa (Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti). Outro importante ponto sobre a organização do mutirão é o fato de ocorrer justamente em um período de chuva, quando os recipientes que acumulam água tornam-se mais perigosos.