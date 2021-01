Idoso agride filha a vassouradas, em Valença

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira, dia 21, em Valença, um idoso de 65 anos, por violência doméstica. Ele foi transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda (RJ).

De acordo com as autoridades, o motivo da agressão foi o sumiço de uma quantia em dinheiro. O idoso foi duas vezes na casa onde a filha mora perguntando onde estava o dinheiro. Na segunda, de acordo com a filha, de 25 anos, ocorreram as agressões. Ela contou que estava com a filha no colo, um bebê de quatro meses, no momento em que levou socos, chutes e vassouradas.

Segundo a filha, ele perguntou para ela onde estava o dinheiro. Sem resposta, ele pegou um cabo de vassoura no quintal e começou a agredir a vítima.

A jovem procurou a delegacia de Valença, descreveu tudo o que tinha acontecido e passou por exame de corpo de delito. O resultado confirmou as agressões.