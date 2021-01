Agentes do 28º BPM estavam em patrulhamento no Beco do Val, no Morro da conquista, em Volta Redonda, quando tiveram a atenção voltada para alguns suspeitos que fugiram para uma área de mata ao perceber que seriam abordados.

Em buscas pela área, a equipe encontrou 110 pinos de cocaína e 41 tiras de erva seca.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda para registro da ocorrência.