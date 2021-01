Acidente de ônibus no Paraná deixa 19 mortos

Vítimas em estado grave foram levadas para hospital em Curitiba

Um acidente no Paraná hoje (25) deixou, até o momento, 19 mortos. Um ônibus saía da cidade de Guaratuba, próxima à divisa com Santa Catarina, e se dirigia no sentido sul, pela BR 376, quando bateu e saiu da estrada, na altura do quilômetro 668.

O veículo, de placa do Pará, levava 53 passageiros, além de dois motoristas. Dezenove pessoas morreram, sete estão em estado grave, seis em estado moderado e 20 com lesões leves.

As vítimas em situação grave foram levadas de aeronave para o Hospital Universitário Cajuru, na capital do estado, Curitiba, e as outras para o hospital São José, em Joinville, no norte de Santa Catarina.

Já as pessoas que ficaram em situações moderada e leve foram encaminhadas a hospitais da região, nas cidades de Guaratuba, Paranaguá, Garuva, no Paraná, e Joinville, em Santa Catarina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, além da corporação há diversas instituições estão no local, como a Polícia Rodoviária Federal. A área foi bloqueada, o trânsito foi liberado, mas está lento.

A polícia científica atua para apurar as causas do acidente. À Agência Brasil, a assessoria do Corpo de Bombeiros do Paraná disse que ainda não há mais informações sobre as causas do acidente e por que o veículo saiu da pista. Agência Brasil