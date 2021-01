Homem é morto a facadas em Barra do Piraí

Adriano Ventura de Oliveira, de 50 anos, foi morto a facadas na tarde desta segunda-feira, por volta das 16 horas, no bairro Doutor Mesquita, em Barra do Piraí. O suspeito, de 45 anos, é funcionário do Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O autor do crime, que mora em Volta Redonda, foi preso por um policial de folga, residente na mesma localidade onde aconteceu o homicídio.

Segundo policiais civis, o homicídio seria consequência de um triângulo amoroso. Segundo o delegado titular de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, o assassino contou que teve uma relação amorosa com a mulher de Adriano, no ano passado. Ela também é funcionária do Hospital São João

A polícia apurou que ele não se conformava com o fato de ela ter se reconciliado com o marido e já havia enviado mensagens ameaçadoras a Adriano. “Ontem, ele saiu de Volta Redonda e foi à residência do casal. A mulher não estava. Houve uma discussão e Adriano foi esfaqueado. Ele disse em depoimento que matou por ela”, disse o delegado, que segue investigando o caso. (Foto: Redes sociais)