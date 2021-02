Adolescente é apreendido com drogas no bairro Santa Cruz

Policiais militares apreenderam na tarde desta segunda-feira, um adolescente, de 15 anos, com drogas, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Segundo os agentes, o menor foi surpreendido durante o cerco policial. Outros suspeitos conseguiram fugir. O adolescente estava com uma sacola contendo 183 pinos de cocaína e 15 trouxinhas de maconha.

Com ele também foram apreendidos R$51. O menor com as drogas e o valor foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar