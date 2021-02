Na última segunda-feira, moradores depararam com a cor azulada de um córrego que corta o bairro Jardim Polastri, em Quatis. Várias fotos e vídeos, de moradores da Rua Euclides Guimarães Cotia, foram divulgados nas redes sociais mostrando e cor azulada da água.

Moradores também reclamam do matagal e do mau cheiro exalado no córrego. A possibilidade de um descarte irregular no córrego pode estar contribuindo para a poluição do rio.