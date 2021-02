Idosos com 90 anos ou mais serão vacinados contra Covid-19 em Porto Real

A Secretaria Municipal de Saúde iniciará na terça, 9, a vacinação dos pacientes idosos contra o vírus da Covid-19. A nova etapa será voltada para pacientes com 90 anos ou mais e que sejam moradores de Porto Real. A SMS também destacou que é importante que os idosos estejam cadastrados na rede municipal de Saúde, através de uma das Unidades de Saúde da Família (USF), pois é através deste cadastro que eles entrarão em contato com os pacientes.

De acordo com a SMS após a aplicação da 1ª dose, a 2ª dose será aplicada de 14 a 28 dias. “A vacinação será em domicílio, pois o nosso objetivo é garantir que todos sejam vacinados, independente da condição dos pacientes, de estarem acamados ou não”, informou o prefeito Alexandre Serfiotis.

“A vacinação destes pacientes ocorrerá a partir do dia 9 e através do nosso estoque, será possível atender essa demanda. Apesar do início da vacinação de um novo grupo, o município ainda está na primeira fase do Plano Nacional de Vacinação. Por isso é preciso que todos sigam a risca as medidas de segurança contra à Covid-19, ampliando a nossas ferramentas de combate a doença”, frisou o secretário de Saúde, Renato Ibrahim.