Secretaria de Meio Ambiente realiza operação de combate a maus tratos animais

Ação teve caráter educativo sobre a lei 4.330/14, de proteção e bem estar animal. Foram atendidas com êxito 54 denúncias

Equipes da Guarda Ambiental, que integram a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, realizaram nesta sexta-feira (12), operação de combate e repressão a maus tratos animais. A ação foi baseada na crescente denúncia recebida pelo órgão nestes primeiros meses do ano. No total, foram atendidas com êxito 54 denúncias.

Segundo informações do secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, diariamente têm sido registradas, em média, três denúncias envolvendo maus tratos a animais. “Neste primeiro momento, a operação tem caráter educativo sobre a lei municipal 4.330/2014, de proteção e bem estar de animais domésticos. “Quem se dispõe a ter um animal em casa precisa assegurar condições adequadas de saúde, alimentação e higiene, assim como mantê-los nos limites de sua propriedade, em área ventilada e com liberdade de locomoção. É proibido manter animais presos em correntes, cordas ou afins por longos períodos”, enumerou Azevedo, ressaltando que os casos constatados como reincidência foram autuados administrativamente.

Durante a operação, a Guarda Ambiental flagrou entre outras situações dois cachorros vivendo em situações inadequadas, já que eram mantidos acorrentados durante grande parte do dia. Também constataram o abandono de três gatos. A proprietária mudou de residência e deixou os animais para trás. Outro caso foi de uma família que possui 32 felinos. Eles apresentavam boas condições de tratamento, porém as repetidas saídas dos animais do referido imóvel estão comprometendo a relação social entre a vizinhança.

DENÚNCIAS – A ação da Guarda Ambiental terá prosseguimento. Portanto, a Prefeitura segue recebendo as denúncias pelos telefones da Secretaria de Meio Ambiente (24) 2106-3408/ 2106-3406 ou pelo canal da Ouvidoria, no site https://www.barramansa.rj.gov. br Fotos: Felipe Vieira