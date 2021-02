Força Tarefa formada por torcedores do Voltaço se entrega e Raulino está quase pronto o Estadual

O torcedor Flávio Braga, o “Fubá”, convidado pelo prefeito Antônio Francisco Neto para assumir a supervisão de manutenção do Estádio Raulino de Oliveira e junto com o atual administrador do estádio, Milton Alves de Farias, vem recebendo o apoio dos torcedores do Voltaço.

A torcida abraçou a causa e todos os dias comparece para ajudar a recuperar o estádio após a instalação do Hospital de Campanha, no ano passado, que danificou o gramado. Outros reparos também estão sendo realizados.

O atual administrador do estádio vem trabalhando com afinco e está contando com a colaboração de todos para que o Voltaço possa estrear no campeonato contra o Madureira, no dia 27 ou 28 deste mês.

Estão colaborando os torcedores Rui Vieira, Roberto, Daniel Filipe, Geison Cunha, André Oliveira, Dheyme Cristian e Rodrigo Pizzolante e outros. Já foram realizados serviços de pintura, limpeza, lavagem, varredura, entre outros. Algumas empresas também estão sendo parceiras fornecendo produtos e serviços para finalizar a recuperação do estádio.

Quem quiser contribuir ainda pode entrar em contato com Fubá ligando para o número (24) 99847-5218 ou comparecer ao estádio de segunda a sexta entre 8 e 17 horas e falar com o Fubá.