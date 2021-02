Idoso é atropelado na RJ-145, no bairro Aparecida, em Valença

Um idoso, de 61 anos, conduzindo uma bicicleta foi atropelado no final da tarde desta terça-feira, por um carro na RJ-145, estrada que liga Barra do Piraí, no bairro Aparecida, em Valença.

O idoso teve fratura no braço esquerdo e escoriações pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o idoso para o pronto-socorro do Hospital Escola. Depois de medicado foi liberado. O motorista do carro não ficou ferido.

A bicicleta e o carro ficaram bastante avariados. O acidente não provocou congestionamento.Fotos: Redes Sociais