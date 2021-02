Motorista embriagado bate e provoca capotamento de veículo na Dutra, em Pinheiral

O condutor de um Hyundai HB-20, de 60 anos, bateu de frente contra um Renault/Sandero, conduzido por um homem, de 43 anos, no km 256, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Pinheiral.

O acidente ocorreu por volta de uma hora desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e constatou que o motorista do Hyunday HB-20 estava transitando pela contramão provocando o capotamento do Sandero.

O motorista do carro que capotou sofreu ferimentos leves e foi atendido no local. A PRF realizou o teste de etilômetro (bafômetro) nos condutores e foi constatado de que o motorista do Hyunday HB-20 estava embriagado com o resultado de 0,51 mg/L.

Foi dada voz de prisão por causar lesão corporal na direção de veículo automotor, com o agravante de estar embriagado. Ocorrência encaminhada para 101ª DP de Pinheiral.