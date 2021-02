Policia Militar apreende drogas no bairro Santa Maria II

Policiais militares receberam informações sobre um suspeito, de 18 anos, que, que já tinha sido preso, estaria de posse de grande quantidade de drogas e com armas na Rua Horácio Domingos Pereira, no bairro Santa Maria II, em Barra Mansa.

Os policiais foram até o local onde teve a entrada liberada pela mãe do suspeito. Na residência foram apreendidos um revólver calibre 38 (numeração suprimida), seis munições calibre 38, 492 pinos de cocaína, um caderno com anotações do tráfico, 14 trouxinhas de maconha, um celular e R$250.

O jovem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.