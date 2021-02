Homem é morto a tiros em Paraty

Carlos Henrique Costa de Souza, de 54 anos, foi morto a tiros no fim da tarde de terça-feira na Rua do Campo da Aviação, no bairro Ilha das Cobras em Paraty. Segundo a Polícia Militar, a vítima morreu no local. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, de Angra dos Reis.

Outro homem, de 50 anos, foi baleado na perna e levado a hospital. Hospital Municipal São Pedro de Alcântara. Segundo a unidade hospitalar o seu estado é bom

Os agentes não conseguiram arrolar testemunhas. O perito da Polícia Civil esteve no local. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Paraty.