Menor bate ao fugir da blitz da Guarda Municipal, em Miguel Pereira

Um menor, de 16 anos, bateu com o carro de sua mãe ao tentar fugiu de uma blitz da Guarda Municipal, na noite de terça-feira, no Centro de Miguel Pereira. O menor aproveitou que sua mãe estava dormindo e saiu com o carro.

Num determinado ponto da cidade ele deparou com uma blitz da Guarda Municipal. Ele não parou, jogou o carro contra os agentes e bateu contra um poste durante a perseguição.

Ele saiu em velocidade por uma área de mata e tentou se esconder no estacionamento de uma igreja. Ao ser encontrado jogou o carro para cima dos agentes e seguiu no sentido de Governador Portela.

A perseguição continuou até a entrada do bairro Planta Café, quando bateu com o carro em um poste. Ele saiu do veículo e fugiu correndo para uma área de mata. Os agentes não conseguiram chegar até o menor.

Na delegacia, a mãe do menor contou não autorizou a saído do filho com o carro. Ela afirmou que ele aproveitou a oportunidade quando ela estava dormindo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Miguel Pereira. Fotos: Prefeitura de Miguel Pereira