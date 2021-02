Força-tarefa faz balanço de ações durante o Carnaval  

Esquema operacional funcionou diariamente em todas as regiões da cidade, onde as equipes fizeram o monitoramento preventivo

As ações conjuntas da força-tarefa da prefeitura de Volta Redonda resultaram em 121 visitas em estabelecimentos comerciais; 19 foram orientados, seis autuados, quatro interditados e três notificados pelo Corpo de Bombeiros. Ao todo, o esquema operacional contou com 45 guardas municipais por dia, além do efetivo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Fazenda e Vigilância Sanitária.

O esquema operacional funcionou diariamente em todas as regiões da cidade, onde as equipes fizeram o monitoramento preventivo de diversos estabelecimentos, ruas, praças e espaços públicos para coibir a realização de blocos e eventos, que foram proibidos como medida sanitária para evitar a disseminação da Covid-19, conforme estabelecido pelos decretos municipais:16.559 e 16.560.

Para evitar festas clandestinas e aglomerações nas ruas, a força-tarefa montou um esquema de monitoramento. “A gente se antecipava às festas, blocos tipo isoporzinho em praças, a partir de anúncios. Com a nossa presença e rondas intensificadas, conseguimos afastar essa tentativa de criar uma aglomeração”, explicou o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis.

As principais infrações em estabelecimentos se deram por conta de aglomeração e descumprimento de outras medidas de proteção à vida, como o uso de máscara e álcool 70%, além de falta de alvará ou descaracterização da atividade fim.

“Os estabelecimentos interditados estavam autorizados a funcionar como bar, seguindo, claro, todas as medidas de segurança contra Covid-19, e estavam contrariando o decreto usando como boate, com muita aglomeração e música ao vivo. Os estabelecimentos já haviam sido orientados e o não cumprimento das normas levou a interdição”, disse o comandante.

As medidas de prevenção à Covid-19 continuam na cidade. As denúncias podem ser feitas pelo telefone: 156.