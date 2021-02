PRF recupera veículo com registro de roubo em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta quarta-feira, por volta das 10h30min, um veículo Honda HR-C (vermelho), nº km 227, da Rodovia Presidente Dutra, atrás do posto Caiçara, em Piraí.

Policiais rodoviários federais foram até o posto para verificar uma obra que está sendo realizada no local quando observaram o veículo sem placas estacionadas.

O proprietário do terreno aos policiais que há cerca de três meses prestou auxílio ao condutor do Honda HR-C e foi informado que o veículo seria levado por um caminhão para São Paulo.

Os agentes consultaram o sistema e constataram que se tratava de um veículo com registro de roubo / furto, ocorrido em 2015, no Rio de Janeiro. A equipe entrou em contato com a declarante da ocorrência e o registro de roubo / furto foi confirmado.

O veículo foi encaminhado para a 94ª Delegacia da Polícia Civil em Piraí para registro da recuperação. O proprietário do terreno também foi encaminhado para ser ouvido.