Polícia Militar apreende suspeitos de tráfico de drogas no bairro Minerlândia

Policiais do Serviço Reservado e do GAT1 (Grupo de Ações Táticas), da Polícia Militar apreenderam, nesta sexta-feira, três suspeitos, dois homens e uma mulher, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Segundo os agentes, a prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima informando que havia um plano para invadir o Complexo de São Carlos, no bairro São Carlos, em Volta Redonda.

Durante a abordagem os policiais militares apreenderam 99 pinos de cocaína, 28 trouxinhas de maconha e R$680 em dinheiro.

Os suspeitos, as drogas e o valor apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o registro.