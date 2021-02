Albério da Silva, de 35 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado com tiros no peito e no pescoço, no Centro de Barra Mansa.

Os policiais militares foram acionados e quando chegaram depararam com o homem caído e sem vida. Um policial civil foi acionado e depois da perícia o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.